新竹豐邑喜來登將「辦桌」搬進飯店，即日起至11月28日於盛宴自助餐廳舉辦「辦桌美食節」，辦桌料理無限吃到飽。（新竹喜來登提供）

台語「辦桌」為台灣飲食文化中常見的台菜外燴，新竹豐邑喜來登將「辦桌」搬進飯店，即日起至11月28日於盛宴自助餐廳舉辦「辦桌美食節」，辦桌料理無限吃到飽，11月21日也將由台菜老師傅董清欽操刀，重現經典手路菜。

新竹喜來登指出，盛宴自助餐廳「辦桌美食節」邀請擁有超過40年台菜料理經驗的老師傅董清欽，進行廚藝交流，並將辦桌料理精髓如「台式佛跳牆」、「魷魚螺肉蒜」、「鯧魚芋頭米粉湯」、「金錢蝦餅」、「富貴筍絲蹄膀」等手路菜，搬進飯店。

佛跳牆選用老母雞、金華火腿以文火熬煮8小時製成香醇高湯，加入干貝、花膠、芋頭、栗子、香菇等澎派佐料，享盡精華。炸金錢蝦餅則將將薄切的豬板油夾入蝦仁丁、荸薺，沾裹麵衣後炸至酥脆；魷魚螺肉蒜以老母雞燉煮的湯，加入乾魷魚、螺肉、爆香蒜苗及炸肉片、香菇等，為辦桌料理中的經典。

盛宴自助餐廳「辦桌美食節」有多達30道辦桌美食，還有古早味甜點如「芋棗」、「芋泥球」、「黑糖粉粿」及「蘿蔔絲酥餅」等台味美食，假日推出限定的沿桌加菜，由飯店主廚逐桌供應加菜料理。

「辦桌美食節」活動期間，也可同時享有「紙本五倍券」專屬優惠，每滿1000元可現抵1500元，依此類推，搭配五倍券優惠還能輕鬆呷辦桌。飯店也在11月21日舉辦「作伙來呷辦桌宴」，每桌10人16800加1成，活動內容可洽(03)620 6000轉盛宴自助餐廳。