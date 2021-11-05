據美國媒體報導，中美兩國有可能在兩國領導人線上會面期間宣布重開領事館，以及簽證放寬等緩和雙邊關係緊張態勢的政策。中國外交部發言人汪文斌今天（5日）在例行記者會中並未證實，但指責美國上屆政府單方面挑起很多事端，希望美方糾正錯誤。

汪文斌表示，他注意到美國媒體的有關猜測性報導，目前沒有可以提供的消息。「作為原則，我想強調，美國上屆政府單方面挑起很多事端，嚴重破壞了中美關係，中方已經做出正當必要的反應。」

汪文斌呼籲，中方希望美方糾正錯誤，同中方相向而行，推動中美關係盡早重回穩定發展的正確軌道。