「Life’s a Gift-宋岳庭紀念NFT特展」收益將捐助癌童。（Fansi提供）

音樂人宋岳庭得過第15屆金曲獎最佳作詞獎，2002年因患骨癌而過世，辭世後獲金曲獎最佳作詞人肯定，他的音樂被稱為華語嘻哈饒舌先驅。熱狗、謝和弦、蔡詩芸先前在他們的創作作品中都曾用引用了宋岳庭獲金曲獎作品〈Life’s a Struggle〉的歌詞；11月6日是宋岳庭的冥誕，他的家人特別透過NFT音樂發行平台Fansi、INCEPTION 啟藝、藝術家陳青琳合作策劃「Life’s a Gift-宋岳庭紀念NFT特展」，希望藉 由這個與中華民國兒童癌症基金會公益結合的獨特作品，象徵宋岳庭從遙遠時空捎來的一封信。

曾被讚譽為「音樂界的梵谷」的宋岳庭，自小被喻為天才兒童，以小留學生名義隻身前往美國念書，多才多藝的他是天生的藝術家和音樂家，除了熱愛繪畫，已在美國就學的他，還保持以中文書寫抒發己見的習慣。然而在一次被摯友陷害的事件中，沒想到結果他竟坐了冤獄3個月，外加3年如居家隔離般煎熬的緩刑期，在即將重獲自由時，沒想到2001年竟宣判罹患骨癌末期，宋岳庭隔年離開人世。

這段期間，宋岳庭用將盡的生命完成一個年輕心靈無從宣泄的吶喊。獲得金曲獎肯定的〈Life’s a Struggle〉，是他18至22歲時期的作品，僅憑1台簡單的Keyboard 和卡式錄音機，從詞、曲、到編曲，無師自通的他，獨自完成令人動容的絕世之作。在這次宋岳庭的NFT作品中，也以他親手畫的插畫及生前在筆記本隨寫塗鴉的手稿穿插其中，宋岳庭的家人攜手NFT音樂發行平台Fansi、INCEPTION 啟藝、藝術家陳青琳合作策劃「Life’s a Gift - 宋岳庭紀念NFT特展」，活動所有收益扣除平台費後全數捐給「中華民國兒童癌症基金會」，希望能為跟他一樣受癌症所苦的孩子們盡一份心力。