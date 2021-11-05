新冠肺炎疫情以來，全球科技業掀起變革，科技族群成為近年獲利增長最亮眼的族群，近期科技股回神，重掌市場主流。瀚亞投資表示，無須過度擔心短線震盪加大，長線仍看好科技產業，可聚焦兩大方向：AI人工智慧、電動車，將受惠科技革命趨勢的產業。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏指出，近年無論是北美或者亞太地區均積極發展AI，根據Grand View Research估計，全球AI產值在2020年為623.5億美元，預期2021～2028年複合年均成長率將達到40.2％，未來AI市場規模可觀。半導體產業可望成為最大受惠者，尤其是IC設計、晶圓代工族群。

另一方面，全球電動車需求同樣有高速成長潛力，2020年全球電動車共銷售310萬輛，滲透率僅4.7％，預期到2030年對整體車市的滲透率將接近一半，可望超過3000萬輛。看好台股受惠產業包括：車用線束零組件、充電樁、鋰電池等供應鏈。

劉家宏認為，2021上半年台股受報價上漲題材驅動，由傳產類股強勢主導，族群輪動快速，下半年起在電子產業旺季效應帶動下，科技股明顯轉強。雖然第四季全球股市開始出現雜音，若觀察近一年科技類型台股基金績效，依舊表現可圈可點。

根據CMoney資料統計，截至10月18日為止，共計五檔基金過去一年績效超過5成，分別為統一奔騰基金、新光創新科技基金、安聯台灣科技基金、兆豐國際電子基金，跟瀚亞高科技基金，不僅高於同類型平均的38.46％，更明顯優於加權指數或電子指數表現，凸顯主動式操作優勢。

展望後市，瀚亞投資認為，中長線依舊看好科技變革題材帶來的結構性成長潛力，預計台股第四季仍有機會震盪走高，建議投資人可利用定期定額方式持續參與台股投資機會。