環保署5日進行台電南部電廠環差專案小組審查，由於更改燃燒器來提升發電效率，必須經過環差討論，最後經過閉門會議討論，由於台電會中承諾第4號機組容量因素負載85％以上時，降低氮氧化物排放總量，最終通過小組審查，後續送環評大會討論。

台電高雄南部發電廠位於高雄前鎮區，22日進四號機組提高發電效能環差小組審查，1至3號機已經更新過，本次進行4號機提升發電效能環差，發電量從1271.4MWH（百萬瓦小時）提升至1300MWH，藉由更新燃燒氣來提升效率，但天然氣使用量沒有增加，且增加空污排放設備，對於環境影響小。

最後專案小組決議，由於台電在會中承諾第4號機組容量因素負載85％以上時，降低氮氧化物排放總量。另外台電也需檢核第4號機組氮氧化物排放濃度及排氣量推估之計算方式。

值得注意的是，環評委員要求開發單位補足相關承諾，包含強化廠內植栽綠美化，評估於廠外合適地點規劃增加植栽樹木。檢討空氣品質監測計畫（含位置），以進行空氣品質模擬結果驗證。補充短、中長期減能減碳目標及推動策略。