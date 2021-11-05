主計總處公布10月消費者物價總指數(CPI)年增率為2.58％，較上月漲0.30％，是今年4、5、8、9月之後，第5度突破2％通膨警戒；10月躉售物價總指數(WPI)年增率高達14.78％，也持續好幾個月呈「雙位數」。

主計總處官員分析，主因油料費上漲28.97％，機票亦漲23.95％，水果、蔬菜受天候影響，也分別上漲17.67％、16.16％，惟通訊設備價格下跌8.42％，抵銷部分漲幅，若扣除蔬果及能源，核心CPI漲1.43％。

官員根據11月能源價格表示，媒價已出現顯著跌勢、天然氣在區間盤旋，國際油價81.58美元，雖然沒有大幅下降，但已經比10月平均82美來得低，顯示能源壓力舒緩；官員預測，11月物價可能還在高原期，但天候穩定、蔬果價格將慢慢回穩，加上能源壓力舒緩，CPI不至於再向上攀升。

主計總處表示，7大類指數中，以交通及通訊類較去年同月上漲7.21％最多，主因油料費大漲所致，食物類年漲3.99％次之。

不過，民眾最近對物價感觸特別深，官員解釋，若按購買頻度別觀察，「每月」至少購買1次者漲5.52％，相當於10月物價指數2.58％的兩倍之多，其中，民眾經常購買的油料費、水果、蔬菜漲幅最多，因此，對物價上漲的感受會比實際統計來得高。