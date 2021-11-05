宏達電(2498)10月在具有元宇宙概念的VR眼鏡VIVE FLOW尚未開賣下，單月營收月減少41.7%、年減少18.6%，近期元宇宙題材正熱，可留意11月新品開賣對於營收的拉抬作用。

宏達電10月營收在無新品刺激下，單月營收3.5億元，月減少41.7%、年減少18.6%，累計前10月營收42.15億元，年減少9%。

達電首款沉浸式VR眼鏡HTC VIVE Flow 已於11月正式開賣，VIVE Flow適用於安卓手機，直覺性操控不受空間限制，隨時隨地皆可擁有全新體驗。VIVE Flow的設計僅有189公克的重量，內建高達100度的寬廣視野、清晰3.2K解析度和流暢的75Hz螢幕更新率，帶給消費者極致的視覺體驗。此外，VIVE Flow內建調整焦距轉盤，有近視的消費者輕鬆調整度數，就可方便取得清晰視野。同時VIVE Flow內建頂級揚聲器與降噪麥克風，提供身歷其境的3D立體環場音效，也可連線至藍牙無線耳機；而在休閒時刻，消費者也可戴上觀看Netflix追劇或是看電影。

除此元宇宙外，宏達電與高雄市政府聯手打造全台首座創新業者免費測試5G專網研發平台-5G XR O-RAN實驗場也於10月下旬啟用，提供製造加工業者或創新應用內容業者免費測試5G專網研發平台，透過安全、穩定又高速的5G O-RAN專網環境，讓5G多元化應用服務進行測試。同時，高市府也著手協助廠商進行技術、商務媒合，預期將可帶動高雄整體5G AIoT產業發展，讓高雄成為全台最大的5G AIoT研發基地。

宏達電近期挾元宇宙題材帶動，股價掀起一波搶漲，目前為二次處置股，每20分鐘撮合一次，到11月11日結束。宏達電今日收盤漲3元、報在70元作收。