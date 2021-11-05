測試大廠京元電子(2449)公布2021年10月自結合併營收30.68億元，較9月29.95億元成長2.45％、較去年同期22.34億元成長達37.32％，改寫歷史新高。累計前10月合併營收272.94億元，較去年同期242.57億元成長達12.52％，續創同期新高。

京元電在稼動率迅速回升下，7、8月營收接連創高，9月亦創次高，帶動第三季稅後淨利15.22億元，季增達75.97％、年增達58.18％，每股盈餘（EPS）1.24元，雙創新高。累計前三季稅後淨利35.33億元、年增達20.05％，亦創同期新高，每股盈餘2.89元。

雖然零組件缺造成供應鏈出貨不順，但半導體產業接單持續暢旺，京元電受惠5G手機、人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）處理器、CMOS影像感測器（CIS）、可程式邏輯閘陣列（FPGA）等晶片測試時間拉長，接單已全滿至明年上半年，使京元電10月營收再創新高。

投顧法人對京元電營運後市維持正向，預期在訂單需求暢旺、新產能陸續開出挹注下，看好第四季營收可望季增3～5％再創新高，使全年營收年增逾1成同步創高，但仍需留意中國大陸限電對供應鏈影響、手機等終端市場需求趨緩等變數影響。