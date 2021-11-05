勤誠(8210)公告10月合併營收為新台幣8.66億元，較去年同期增長56.9％，創下單月同期新高，亦為單月歷史第三高；累計1-10月營收為新台幣76.69億元，年增23.7％，為歷年同期新高，且前10月營收已超越去年全年。勤誠表示，在手客戶訂單能見度維持良好，部分機種能見度甚至已達明年上半年，營收動能強勁。

勤誠今年以來持續受惠雲端成長趨勢，據市場研究機構TrendForce指出，在疫後新常態及智慧終端普及的加速下，多數應用服務仰賴雲、端、網進行大數據運算及運用，帶來虛擬化平台及雲儲存技術發展，促使伺服器需求增溫，今年(2021年)及明年(2022年)的伺服器出貨年增可望成長4~5%。勤誠表示，受惠雲端、5G、AIoT蓬勃發展，伺服器產業長期成長態勢明確，公司不僅不斷研發新產品以滿足客戶從端到雲的應用需求，隨著嘉義新廠即將啟用，新產能將可承接客戶需求，推動公司下一階段成長。

此外，近期中國能耗雙控措施逐漸轉為常態化，勤誠積極配合調整中國工廠排程及使用替代電力因應，並審慎關注後續地方政府規定，致力於最小化對客戶影響，提供客戶穩定的服務。