花蓮市公所舉辦「能高百年回顧展」，各界到場參與盛會。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉賢邀請能高棒球隊球員陳清松後代陳秀珠女士，她感謝許多人的幫助讓能高這球隊為現代人所知曉。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

今年是「能高團」成立百年，花蓮市公所辦回顧展，現場有能高團相關歷史介紹、刊載能高團的文獻等物。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮原住民棒球隊「NOKO能高團」，是台灣第一支在日本甲子園球場出賽球隊，也奠定台灣東部棒檀在海外的發展基礎。組成能高團推手的林桂興，正是花蓮市魏嘉賢外曾祖父的兄長，他今天在市公所舉辦的「能高百年回顧展」中談到這段歷史，希望透過能高相關文物與錄像，開啟大家對原住民族棒球文化與在地歷史的認識。

魏嘉賢表示，NOKO能高棒球隊實力堅強，在台灣的賽事連戰皆捷，1923年由當時的花蓮港廳長江口良三郎主導更名為「能高團」，也是第一支踏上日本甲子園球場比賽的球隊，1925年在日本棒球界造成轟動。

講到能高團，就要提到創辦這支球隊的林桂興，魏嘉賢表示，林桂興是他外曾祖父的兄長，不僅是台灣第一位創立棒球運動的推手，更出錢出力贊助花蓮著名音樂家郭子究成立東台灣第一個西洋音樂研究會，在運動與藝術，都是花蓮近代歷史中的重要人物，現場珍貴的照片都由林桂興的後人小心保管。

花蓮文化局多年前曾經透過魏嘉賢拜訪林桂興的家屬，在家屬同意之下，不僅在花蓮鐵道文化館舉辦特展，更透過歷史照片的重現與詳細考證，將林桂興的生平經過、能高團傳奇及花蓮港的發展編撰《台灣棒球史第一人～林桂興與他的時代》一書。

能高棒球隊球員陳清松後代陳秀珠女士感謝許多人的幫助，讓能高這支「台灣第一」球隊，可以為現代人所知曉，也感謝現役中信兄弟球員周思齊，對花蓮能高棒球隊歷史的執著奉獻。

魏嘉賢歡迎各界參觀展覽，認識能高棒球隊，除了圖像故事的導覽，現場還有復刻版本的NOKO能高棒球衣可借用拍照；這次展期自即日起到2022年的2月28日，地點在花蓮市公所後方好客文化會館。

包括協辦單台灣球芽棒球發展協會理事長蕭仕敏、策展者文史工作者葉柏強，市代會副主席李振瑋及市代江如玲、許願神、韓林梅、謝豪杰、陳惠卿、蕭民隆、平島‧部定，原住民族頭目與部落事務組長黃正春、楊宗寰、張錦雄、林子玄，以及明恥國小校長陳俊仁、能高球員後人等都到場參加。