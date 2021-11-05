科爾內 是班來 的主要進球來源（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[班來@切爾西][11/06 (六)23:00] [編號 574]

切爾西周六在主場對上處於降級區的班來，球隊各項賽事最近7戰取得6勝1平的成績，本週末襯著對上弱隊的機會進一步鞏固榜首位置。

切爾西目前聯賽10戰8勝1平1敗有25分排榜首， 繼續領先第2位利物浦3分。切爾西本季最大特色是丟球很少，目前10戰只丟3球，是英超失球最少的隊伍，防守非常穩固。

另外球隊兩大前鋒 盧卡庫 Romelu Lukaku 和 蒂莫·維爾納 Timo Werner 本場比賽繼續因傷缺陣，但總教練 圖赫爾 Thomas Tuchel 的解決方案是將進球責任交由全隊一起分擔。球隊已進的26球當中，除了1球是烏龍球之外，分別從15個不同球員所攻進，當中球隊聯賽首席射手，竟然是進了4球的右後衛 里斯·詹姆士 Recce James。本場對上班來，相信切爾西球員會繼續發揮眾志成城的戰術，各將共同承擔進球責任。

班來本賽季保持慢熱，上一場主場擊敗布倫特福德，才是球隊聯賽首勝，10戰1勝4平5敗的班來排18位，深受降級壓力。不過班來近期成績不斷改善當中，最近5場聯賽成績是1勝3平1敗，其中象牙海岸翼鋒 麥克斯韋爾·科爾內 Maxwel Cornet 於聯賽上陣5場就進了4球。不過切爾西跟班來實力始終有一些距離，可優先考慮不讓分/切爾西勝。

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可穿10球衣的布倫特福德門將大衛·拉亞（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[諾里奇@布倫特福德][11/06 (六)23:00] [編號 575]

布倫特福德最近3場聯賽全敗，幸好周六回到主場對英超最弱的諾里奇，大有機會重回勝軌，全取3分而回。

布倫特福德賽季初令人驚喜，擊敗兵工廠、打平利物浦以及絕殺西漢姆聯，球隊一度升上前列位置。可惜之後連敗給切爾西、萊切斯特城和班來之後，目前10戰3勝3平4敗12分排12位。

布倫特福德遭遇3連敗，除了因之前遇上切爾西和萊切斯特城等強隊外，還因先發門將 大衛·拉亞David Raya早前受傷，要休息3至5個月。缺少了這位因腳下功夫了得，而被外界稱之為可穿10球衣的門將，布倫特福德上一場聯賽竟然被班來攻入3球。本場遇上諾里奇，本是板凳球員的2號門將 費爾南德斯 Álvaro Fernández 非要集中精神不可。

布倫特福德近況是差，但本週對手諾里奇更差。球隊聯賽10戰0勝2和8負只有2分排榜末，同時也是英超10輪之後仍未能打開勝利之門的球隊，進球數3球和失球數25球，也是全英超最差。加上本場作客比賽，諾里奇要取得首勝並不容易。唯一是布倫特福德近況確已下滑，故此安全一些選布倫特福德/不讓分。

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