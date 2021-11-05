針對長春集團的兩家公司：長春人造樹脂，長春石油化學， 中華信評5日指出，估計未來幾季長春集團應可在較為有利的市場條件帶動下，維持相對強勁的獲利能力與現金流量產生能力，此點應可將長春集團的信用指標持續提升，且超越中華信評在對該集團的基本情境假設中所預期的水準。

基於此，中華信評同步將長春人造樹脂，長春石油化學司的評等展望由「穩定」調整為「正向」。中華信評分析師許智清指出，長春集團兩家公司有相近的主要股東結構、統合共同事務作業、營運高度關聯、策略方向的協調，也共同使用長春集團名稱與商標，就這樣的情況來看，兩家公司在面臨財務壓力時應會相互提供支持。

長春集團2020年的 EBITDA 為新台幣417億元。業務重點為產品種類多樣的特用化學品與與大宗化學品製造。中華信評分析師評估，未來兩年該集團應可透過強勁的獲利能力與借款償還計畫，將其借款對 EBITDA 比，持續降低至0.5倍以下的水準。