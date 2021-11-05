北市社子大橋下3日凌晨1點多發生31人打6人鬥毆事件，其中有人甚至被砍斷手指，檢方事後依殺人未遂罪，向法院聲請羈押劉嫌等23人，但士林地院審理後，全數裁定具保候傳，士檢5日表示，此結果恐造成有心者利用少年犯罪，或少年自恃未成年，任意尋釁滋事，檢方將視裁定理由提出抗告。

警方調查，17歲劉姓少年與吳姓少年，同為少年觀護所同窗，吳收容時被劉欺負，出來後為報復，利用網路嗆「還記得我嗎！出來輸贏」。

劉不爽也有備而來，3日凌晨1點糾集8輛轎車共31人，前往社子大橋下尋仇，吳這方僅有6人，眾人吳等人現身後，持棍棒直接搗毀車窗玻璃，將人從車上拉下車，吳姓少年見大勢不妙趁亂逃逸，過程中多人掛彩，有人甚至被砍斷手指。

警方漏夜逮捕滋事31嫌，現場查扣7把各式長、短刀，全案依刑法278條殺人未遂罪、150條強暴脅迫罪移送士林地檢署，檢方複訊後，認為一干被告為脫免缷責，供詞避重就輕，有勾串滅證之虞，將其中23人向法院聲請羈押禁見。

但士林地院庭訊後，卻將23人全數具保候傳，外界認為檢方被嚴重打臉，為此士林地檢署5日表示，尊重法院裁定結果，但據所獲事證，一干犯嫌下車時分持刀械棍棒衝往現場，毫無遲疑之舉，足見事先已先集合、談妥分工，傷者更在頭部有多處致命傷、更有人抵抗時手掌遭砍斷裂，下手凶殘惡意，不像談判過程中一言不合引發的衝突。

檢方指出，全案確為預謀性犯案，若非士林分局警力及時到場，後果將不堪設想，此外許多涉案人前科累累，包括妨害秩序、妨害自由及傷害案，有反覆實施可能。

綜合上情，士檢「實難認為裁定妥適」，且若此例一開，難保以後有心人士利用少年犯案，或未成年人有恃無恐任意滋事，檢察官將視法院裁定理由提出抗告。