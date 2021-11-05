華爾街日報於11月4日刊出國防部長邱國正的投書。（截取自華爾街日報官網）

國防部長邱國正投書美國華爾街日報（Wall Street Journal），以「台灣不會向中國大陸投降」為題，指出雖然台灣的資源上無法與大陸相比，但軍方「決心為中華民國的生存及繁榮，以及全體台灣人民的安全和福祉而戰。」

華爾街日報（Wall Street Journal）4日刊出邱國正的投書，邱國正表示，目前是他從軍40年來最具挑戰的時刻。台灣雖然在資源、人力、軍事科技上都無法和中國大陸相抗衡，但是我們不會投降。

邱國正強調，我們決心為中華民國的生存和繁榮以及台灣人民的安全和福祉而戰。