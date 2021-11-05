新北市環保局今舉行「110年度水環境巡守隊績效考核表揚典禮」，表揚獲星級認證的巡守隊，其中「鹿角溪溼地小小水環境巡守隊」獲五星級認證，該隊由樹林地區樹林、大同、彭福、武林、桃子腳、溪洲、沙崙等國小及國高中師生組成，隊員從小學四年級加入，即便上了大學，仍回到巡守隊上擔任助教，展現環保教育從小扎根的成果。

本次獲榮獲5星級認證水環境巡守隊包括有新店崇光社大、鹿角溪濕地、鸚哥等3支水環巡守隊，及榮獲4星級、3星級認證的新北產業園區服務中心、樹林區山佳里、新莊、五股濕地等水環境巡守隊，同時也頒發了「水環境保護獎」給10支巡守隊。

除團體獎項，還有環保特殊事蹟獎、環境教育推手獎、最佳志工服務時數奬及最佳檢舉達人獎等共22名個人獎，環保局副局長朱益君頒發獎狀及獎金共30萬元，肯定對於水環保護的參與，

朱益君表示，今年獲5星級認證的新店崇光社大水環境巡守隊，去年也代表新北市參加環保署評選，榮行政院環保署評核為特優獎及獎金5萬元。

環保局指出，獲5星級認證的「鹿角溪溼地小小水環境巡守隊」，是環境教育向下扎根的典範，獲得環保特殊事蹟獎的台灣科技大學張哲銘及台北城市科技大學詹騏華、環境教育推手獎的台北醫學大學簡劭丞及嘉義大學蘇聖元4名同學，小學四年級即參加鹿角溪巡守隊，上了大學仍規畫辦理金山幹訓營、小琉球幹訓營，獲得巡守隊員內學弟妹們及工作坊教師極高的評價。

環保局說，同學們長期監測鹿角溪溼地環境，也養成觀察溼地環境變遷的敏感度，具有監督、通報環境問題的能力，如今也成為新北市環境教育的小小推手。

環保局表示，新北市共有25支水環境巡守隊，共884名隊員，巡守範圍包含大漢溪、新店溪、基隆河、淡水河流域等，在轄內河川主流長度158.7公里中，巡守隊巡守長度達94.2公里，流巡檢覆蓋率達59.3％，有效提升新北市水環境品質，並嚇阻惡意汙染發生。

環保局指出，今年受疫情的影響，各隊在防疫警戒下，仍遵守防疫規定，降低巡守頻率、減少巡守人員及調整巡守路線，但仍辦理76場次教育訓練、淨溪灘及水質監測等活動，鼓勵市民加入水環境巡守隊的行列，共同維護本市水體環境的整潔。