群聯(8299)於今(5)日舉辦法說會，第3季稅後純益達23.8億元，季增加5%，創歷史單季次高，董事長潘健成表示，5G的普及將帶動NAND產業長期成長動能，故儘管零售市場出現雜音，但群聯已充分轉型布局非消費型的高階儲存市場。

群聯第三季合併營收為169億元、季成長6%，累計前第三季年營收達457億元，年成長達28%，第三季毛利達到53.5億元，季成長近4%；累計至第三季毛利也達歷史同期新高的143.2億元，較去年同期成長達54%，此外，第三季整體毛利率達31.64%，第三季稅後淨利及EPS也分別達到23.8億元與12.1元。

群聯與去年同期相較，第三季SATA與PCIe控制晶片總出貨量成長近35%，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近110%；而記憶體位元數總出貨量成長將近30%，刷新歷史單季新高。

潘健成表示，2021年第三季研發費用佔整體營業費用依舊達80%以上的高佔比，研發工程師更已達2000位以上，最主要的原因，除了群聯持續研發投資次世代NAND控制晶片IC以維持技術領先以外，群聯也積極布局未來營運成長的動能，包含PCIe 5.0 Redriver高速介面IC、客製化PCIe 5.0 SSD控制晶片方案、邊緣運算儲存方案、以及車規UFS控制晶片等，全方位掌握未來NAND儲存市場的成長趨勢與商機。

潘健成接著說明，5G無線傳輸技術的普及，將帶動NAND產業無上限的長期成長動能；換言之，雖然零售市場出現需求疲軟的雜音，但群聯已充分轉型布局非消費型的高階儲存市場，因此群聯的營收與獲利持續穩健成長，逐漸不受NAND市場的價格波動影響。此外，也為了因應全球客戶需求，群聯已與合作晶圓廠夥伴簽屬長期供貨合約，確保未來穩定供貨，雖然晶圓供給與客戶需求依舊有不小的產能缺口，但群聯積極與上下游供應商持續溝通。

另外，群聯10月合併營收為60.37億元，較去年同期成長近36%，累計至10月份營收達517.61億元，與去年同期相較成長達29%，刷新歷史同期新高。