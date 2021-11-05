《國際金融》ECB副行長：歐元區明年通膨鐵定下降 17:222021/11/05 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行(ECB)副行長Luis de Guindos周五指出，仍然預計歐元區明年通膨會下降，因為驅動的因素仍然是暫時的，但是下降的幅度將較ECB稍早預期的更為和緩。 De Guindos在面對西班牙電台Onda Cero專訪時指出，明年通膨毫無疑問的將會下降，但是下降的幅度可能不會是我們幾個月前所預計的。 歐元區通膨在上個月為4%，是歐洲央行通膨目標的兩倍多。未來幾個月，由於能源和航運價格的飆升，以及一些加稅措施，市場估通膨仍將繼續走高。 《國際經濟》疫情降溫 美10月非農就業估大增45萬人 《國際經濟》下周國際新聞事件 #ECB #通膨 #下降 #副行長 #歐元區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Fed唱鴿費半強漲 台股漲百點衝破17200點 11:092021/11/05 財經 Fed縮減購債 暗示升息不急 04:102021/11/05 財經要聞 葉倫：停滯性通膨不會重演 04:102021/11/05 全球財經 《韓股》KOSPI收跌 周線連3黑 16:142021/11/05 財經 博世2022年擴建晶圓廠 再投資逾4億歐元 10:002021/11/05 財經 央行理事放鷹：宜考慮升息 04:102021/11/05 財經要聞 美股基金 連三周登吸金王 04:102021/11/05 投資理財 華通Q3每股賺1.31元 20年新高 04:102021/11/05 證券．權證 通膨＋升息 布局平衡基金抗震 04:102021/11/05 投資理財 英央行意外未升息 英鎊應聲重挫 04:102021/11/05 財經要聞 1分鐘讀財經》美半導體股逆天噴 台積電、聯電大復仇 08:302021/11/05 財經 財經熱門新聞 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 台灣置產選哪裡？去年上千位外國人、陸客在這縣市買房 - 財經 超強3奈米殺出 為何蘋果A16沒用？台積電意外洩密了 - 財經 長榮爆出2驚天密碼 他大驚：神秘買家在打暗號 - 財經 美中對幹又升級 謝金河爆台灣2產業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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