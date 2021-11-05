歐洲央行(ECB)副行長Luis de Guindos周五指出，仍然預計歐元區明年通膨會下降，因為驅動的因素仍然是暫時的，但是下降的幅度將較ECB稍早預期的更為和緩。

De Guindos在面對西班牙電台Onda Cero專訪時指出，明年通膨毫無疑問的將會下降，但是下降的幅度可能不會是我們幾個月前所預計的。

歐元區通膨在上個月為4%，是歐洲央行通膨目標的兩倍多。未來幾個月，由於能源和航運價格的飆升，以及一些加稅措施，市場估通膨仍將繼續走高。