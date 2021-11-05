卡莉怪妞睽違3年推出新專輯《Candy Racer》。（ASOBISYSTEM提供）

卡莉怪妞在〈原點回避〉MV中頂著巨型蝴蝶結。（ASOBISYSTEM提供）

28歲日本女歌手卡莉怪妞睽違3年推出新專輯《Candy Racer》，5日接受台灣媒體視訊訪問，已經5年沒來台灣的她，一開頭就興奮表示：「現在珍珠奶茶在日本很流行，但還是最想在台灣喝最道地的珍奶。」也希望疫情結束後可以來台體驗腳底按摩，回想之前在台灣開唱的趣事，她對於歌迷們用中文喊著「卡莉怪妞」印象非常深刻，笑喊：「我沒有特別被叫過這樣的名字，覺得很有趣。」

今年迎接出道10週年，她說改變最多的地方就是學會體貼別人、為他人著想，「歌迷、工作人員都一樣，現在我比較不會只照著自己的想法去做事，會多傾聽別人的意見再進行」，並分享自己是因為看了不少影視作品而受到啟發，「看到主角為對方著想、體貼對方的樣子，我覺得自己應該也要這樣做才對」，其中讓她最感動的是西恩潘（Sean Penn）主演《他不笨，他是我爸爸》。至於出道至今始終如一的部分，她則認為是會先構思好，再把完整的概念呈現在MV和演唱會中。

出道以來嘗試過各種造型的她，在8月發行的紀念數位單曲〈原點回避〉MV裡也頂著巨型蝴蝶結亮相，卡莉怪妞分享：「這次造型師下了很多功夫製作，所以蝴蝶結非常輕，拍攝過程中沒有發生什麼問題，但以前上節目，有過因為頭上蝴蝶結太大擋到後面的藝人，播出後我在網路上被罵慘了。」還有一次演唱會上的歌舞伎裝扮，她直呼實在太重了，以後不會想再嘗試，「大概5公斤重，連跳舞都無法跳好」。

一直勇於做自己的卡莉怪妞也說，高中就很喜歡這樣打扮，當然一開始走在路上被別人關注時，會覺得有種大家好像都在笑她、是不是在說她壞話的感覺，「但我不想放棄，所以我堅持自己的穿搭，因為我覺得持續下去，有一天會被認同，堅持自己的意志真的很重要」。她也為了百變造型嘗試各種髮色，18歲便開始漂髮，髮質因此受損，但也開啟了她的斜槓人生，推出護髮品牌「curuput」，之後還想要開寵物咖啡店。

日前與日本「第一牛郎」羅蘭對談，卡莉怪妞透露2人還特別聊到訪台經驗，羅蘭表示當時只有1個粉絲來接機，卡莉怪妞則說自己有20至30人，讓一向自信十足的羅蘭相當沮喪。接著表示因為新冠肺炎疫情，演唱會紛紛取消，但很開心能透過網路分享作品給歌迷，也收到了很多來自台灣粉絲的溫暖關懷，而這2年自肅期間，她也幾乎足不出戶，希望趁著今年結束前，可以和家人一起去旅行。《Candy Racer》已在台數位發行。