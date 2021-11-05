台灣知名的日本料理「磯勢」餐廳，因日前發律師函，拒絕米其林上門評鑑卻未獲回應，因此提起民事訴訟，禁止「祕密客」來訪後，台北地方法院審理後，判「磯勢」餐廳所屬的瑞慧日式餐飲公司敗訴。可上訴。

北院駁回瑞慧日式餐飲請求、判決敗訴的理由，是認為餐廳的營業自由並沒有被侵害，且限制米其林評審員到餐廳用餐，是濫用權利，法院不應准許。

法國米其林公司1900年出版《米其林指南》，1931年啟用「3星」 評等，透過祕密客暗訪觀察店家真實一面，但因評選標準不透明備受爭議，《米其林指南》2018年起在台評鑑，也引發一連串的官司糾紛。

「磯勢」餐廳所屬的瑞慧日式餐飲公司向米其林提告，要求對方不得派評審員至磯勢用餐、評鑑，也不得在米其林指南上評鑑或推薦磯勢，台北地方法院日前開庭審理，磯勢餐廳及米其林都委由律師出庭。

磯勢的律師楊代華開庭前受訪表示，餐廳及廚師都有權利決定要不要參加米其林評鑑，但米其林沒有告訴外界評審員是誰、評審過程、標準為何，磯勢餐廳不希望美食好與壞只存在一種聲音，因此請法院判決，保護餐廳和廚師權益。

楊代華隨後在法庭上指出，磯勢餐廳已表示不願接受米其林派員用餐評鑑，每間餐廳有權決定是否參與評鑑，如果米其林還是要派人評審，就是侵害餐廳營業自由，也侵害餐廳自我實現的人格權。

米其林的律師反駁，米其林不對磯勢回函是行使「不表意自由」，至於是否繼續對磯勢派祕密客去評鑑，律師說，沒有聽聞米其林對此有何表示。法官最後問雙方有無可能調解，律師說要向米其林確認，北院審結後判瑞慧日式餐飲敗訴。