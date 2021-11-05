劉男走到機車旁脫下了「長捲髮」，立刻被警方認出身分並捕獲。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑大偵八隊近日偵辦一起毒品案，追捕劉姓男毒蟲時意外發現一名體型與其神似的民眾，卻詭異披著一頭漂亮的捲髮，警方覺得事有蹊俏，便靜靜在後跟監，未料竟目睹長髮民眾「脫髮」變短髮，而本尊就是該名男毒蟲，旋即上前將其逮回局內。

警方8月查緝毒品案件，持續追查涉嫌吸毒的55歲劉姓男子，而劉為了躲避追查居無定所，經向檢方聲請拘票續行查緝，警方於劉嫌常出入的場所和路段進行埋伏及搜巡。

沒想到，警方本月在豐原區發現一名體型與劉男神似的民眾，詭異的是該民眾卻披著一頭漂亮的長捲髮，搭上體型顯得有些突兀，外加帶著帽子，見到警方又刻意壓低帽沿，警方雖覺得有異，但不敢隨意打擾民眾，僅在後尾隨確認其身分。

資深員警說，經員警一路尾隨跟監至豐原區某路段時，竟目擊該位長髮女郎秒脫髮，立即應證了該位「長髮女子」就是男扮女裝的劉嫌，火速上前表明警方身分，將其逮捕歸案，而劉嫌在落網時顯得相當錯愕。

台中市政府警察局呼籲，查緝毒品為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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