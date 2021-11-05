台北市長柯文哲5日赴市議會總質詢時，北市議員秦慧珠緊咬柯文哲卸任後布局，還說「做人失敗」，行政院政務委員張景森、媒體人周玉蔻都「離你而去」。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲5日前往議會進行市政總質詢，議員戴錫欽詢問局處首長柯文哲最大的缺點。豈料，民政局長藍世聰竟回，「市長太堅持了，連嘴賤也很堅持，一定要賤到底」柯則表示有在改，他一直在進步。

戴錫欽請首長提出柯文哲最大的缺點，副市長黃珊珊說，柯有時候比較急，會告訴他要慢一點，有時候太直了，有時候要婉轉，變化球也可以，不要都是直球對決。

副市長蔡炳坤表示，面對一些問題，脾氣會比較直接，缺點就是有時候比較急、脾氣不好；衛生局長黃世傑說，柯非常的嚴格，是優點也是缺點。柯坦言脾氣不好有時候是傲慢，認為「這麼簡單怎麼不會」，太嚴格是缺點，常常不留情面。

秘書長陳志銘表示柯太嚴厲，同仁壓力都很大，工作時間太長，腳步可以放緩，太多事情沒做，一直想要做完，他也跟柯講說有些事情任內無法做完。

觀傳局長劉奕霆說，同仁已經做得不錯了，市長可能比較沒有溫暖，市長很少稱讚大家，希望市長多給予稱讚。社會局長周榆修認為，期待市長多一點感性，工具理性比較多一點。

民政局長藍世聰表示，「市長太堅持了，連嘴賤也很堅持，一定要賤到底，語不驚人死不休」接著藍補充「明知故犯，市長都知道他的缺點」。

對於首長提出的缺點，柯表示，「有在改啦，常常改的很少，我都一直在進步」。