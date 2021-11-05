櫃買中心戰略新板股票市場，自今年7月26日第1家公司東研信超（6840）股票掛牌交易以來，陸續有進典（6843）、數泓科（6855）、宏碁智醫（6857）等3家公司加入；櫃買中心表示，近期將持續推動更多優質的創新企業登錄戰略新板掛牌，壯大戰略新板股票陣容。

為擴大興櫃「戰略新板」股票之參與層面，櫃買中心自7月26日起至12月31日止，針對證券商舉辦交易獎勵活動；櫃買中心統計10月份證券商對戰略新板市場的貢獻度及參與度，選出得獎證券商；有關「流動量提供者」部分，由永豐金證券獲得「流動量提供者最佳參與獎」及「流動量提供者最佳報價獎」；康和證券獲得「流動量提供者最佳參與獎」；台新證券獲得「流動量提供者最佳報價獎」。

另外，「證券經紀商」部分，由買賣戰略新板股票「累計總成交金額」前3名的國泰證券、康和證券及兆豐證券三民分公司，獲得「證券經紀商最佳貢獻獎」，並由買賣戰略新板股票「累計總成交天數」前3名的元大證券台北分公司、國泰證券及日盛證券花蓮分公司獲得「證券經紀商最佳參與獎」。活動詳情與得獎名單可在櫃買中心網站「首頁>興櫃> 興櫃戰略新板獎勵活動專區>戰略新板股票證券商交易獎勵活動」專區查詢。

櫃買中心指出，本次獎勵活動獎項豐富且總獎金超過百萬元，活動剩下不到2個月的時間，歡迎各證券商把握機會積極參與爭取獎金，共同為我國資本市場注入新的成長動能，也期待投資人關注於興櫃戰略新板登錄之創新企業，掌握投資契機。