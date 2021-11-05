氣動元件大廠亞德客-KY今(5)日董事會承認前三季財報，第三季EPS從去年同期8.16元增至8.47元，創同期新高；前三季EPS攀升至25.59元，締造史上新高。

亞德客大陸廠10月雖因十一長假工作天數減少，生產未受限電而受影響，稼動率仍維持110％，但客戶拉貨仍受限電影響，10月合併營收人民幣3.66億元，年增2.57％；折合新台幣計價15.92億元，年增3.55％，雙雙改寫同期新高。前十月合併營收人民幣48.94億元，年增幅36.61％；折合新台幣計價212.24億元，年成長39.17％，雙雙攀史上高峰。

亞德客指出，氣動產業需求仍處於向上循環中，接單仍高於出貨，但因中國國慶假期，工作天數較少及近期中國大陸限電措施而導致出貨減少；雖然亞德客屬於優先供電企業，公司產出未受到影響且稼動率維持110％，部分客戶仍因其所屬產業及區域受到不同程度的影響。中國有各種經濟因素、社會因素及國際貿易關係的考量而導致本次限電，相信此僅是短期現象，在限電狀況告一段落後，客戶需求會如同2020年4月以後的狀況一樣強勁回升。10月份來自汽車行業、能源照明設備及電池行業之出貨有較高之增長率。

亞德客第三季合併營收新台幣66.63億元、營業毛利32.79億元、營業利益20.29億元、稅前淨利20.81億元、稅前淨利16.01億元、EPS從去年同期8.16元增加至8.47元。前三季合併營收196.32億元、營業毛利96.11億元、營業利益為64.15億元、稅前淨利63.20億元、本期淨利攀升至48.35億元、EPS由去年同期17.26元增加至25.59元。