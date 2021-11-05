雙11光棍節也要養眼 限量「2022 foodpanda外送天菜年曆」11元即可加購 17:342021/11/05 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 foodpanda 歡慶雙 11 光棍節，推出「外送天菜年曆」，今（5日）更邀請4位斜槓外送天菜快閃西門，展現外送夥伴多元樣貌。（foodpanda提供） 雙11除了是消費者熱烈期待的購物節之餘，更是一年一度的光棍節，為了讓單身貴族也能養養眼，foodpanda今年在全台海選了12名擁有高顏值、養眼腹肌的「外送天菜」，每位都是貨真價實的外送員，特別拍攝了限量「2022 foodpanda 外送天菜年曆」，雙11當天起只要在熊貓超市下單，點選「外送天菜年曆」即可以11元加購，另再加碼推快閃優惠，於熊貓超市下單並輸入「快閃 11」即享66折優惠、最高可折抵200元。 「2022 foodpanda外送天菜年曆」中央的12位外送天菜，其中更不乏具有斜槓多元身分的外送夥伴。（foodpanda提供） foodpanda推出限量「2022 foodpanda 外送天菜年曆」，雙11當天起只要在熊貓超市下單，點選「外送天菜年曆」即可以11元加購。（foodpanda提供） 攻五倍券 家樂福狂吸7.6億業績 房仲搶年底購屋旺季大餅 競推抽獎促銷 #外送 #天菜 #雙11 #養眼 #foodpanda 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙11 第一保網路投保抽好禮 04:102021/11/05 全球財經 臺北網紅節x2021臺北購起來 副市長黃珊珊線上熱賣商圈美食、玩魷魚遊戲 09:492021/11/05 生活 遠百周慶持紙本五倍券 滿3000送2200 04:102021/11/05 時尚消費 勝昌製藥廠 生技展攻健康商機 04:102021/11/05 產業．科技 華新科10月營收雙減 寫18個月新低 15:192021/11/05 財經 新竹喜來登辦桌美食節開桌 重現手路菜 16:592021/11/05 生活 「吃到飽霸主」饗食天堂六代店亮相 邀「告五人」樂團代言創先例 12:322021/11/05 生活 《英雄傳說：星之軌跡》歡慶3週年「★5儀隊・艾絲蒂爾」免費拿 11:102021/11/05 科技 移工重啟入境 檢疫加嚴 04:102021/11/05 金融．稅務 碳中和概念股 11月集體迎風 04:102021/11/05 全球財經 台南玉井社造成果展很文藝 在地藝術家現場揮筆贈書畫 14:392021/11/05 寶島 生活熱門新聞 桃園好市乘雙券吸引119萬人登記 今抽出23.3萬名中獎者 - 生活 立冬後有望飄雪 氣溫急凍！北台灣下探12度 - 生活 新北加倍券吸97萬人登記 5000換1萬再加碼5000名 - 生活 500元動滋券最終回幸運兒出爐 4組身分證號碼中獎 - 生活 基隆捷運被柯文哲酸騙局一場 當地人嘆：有腦子都知道他說的是事實 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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