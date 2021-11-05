foodpanda 歡慶雙 11 光棍節，推出「外送天菜年曆」，今（5日）更邀請4位斜槓外送天菜快閃西門，展現外送夥伴多元樣貌。（foodpanda提供）

雙11除了是消費者熱烈期待的購物節之餘，更是一年一度的光棍節，為了讓單身貴族也能養養眼，foodpanda今年在全台海選了12名擁有高顏值、養眼腹肌的「外送天菜」，每位都是貨真價實的外送員，特別拍攝了限量「2022 foodpanda 外送天菜年曆」，雙11當天起只要在熊貓超市下單，點選「外送天菜年曆」即可以11元加購，另再加碼推快閃優惠，於熊貓超市下單並輸入「快閃 11」即享66折優惠、最高可折抵200元。

「2022 foodpanda外送天菜年曆」中央的12位外送天菜，其中更不乏具有斜槓多元身分的外送夥伴。（foodpanda提供）