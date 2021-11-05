被列「頑固份子」家屬 蘇巧慧：中共高層該去看「北風與太陽」的故事。本報資料照

《人民日報》5日指，國台辦發言人朱鳳蓮公開點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三人為「台獨頑固份子」，禁止三人及其家屬進入中國與香港、澳門，也限制其相關機構與中國組織、個人合作；民進黨立委蘇巧慧今表示，中共當局的高層都應該去讀讀「北風與太陽」的故事。

蘇巧慧今在臉書指出，「這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人，決定我們的命運」，第一次在臉書看到這句話，就覺得好適合送給中共政權，現在我更覺得，中共當局的高層都應該去讀讀「北風與太陽」的故事。

她說，上個禮拜蔡總統受訪時才指出，中國已經到了必須決定要以何種方式與國際社會建立關係的「時間點」，但顯然中國的天朝心態絲毫沒有任何改變的跡象，自以為世界都要聽中國的，自以為祭出終身追究、禁止家屬入境的手法，就能夠恫嚇為台灣做實事的人。

她指出，事實上，自從香港國安法通過以後，許多追求自由民主的夥伴也早已不期待能入境香港，更何況入境中國。我住在生我養我的台灣，為這片土地和人民努力，中國打壓的力道越強，我們愛台灣的心只會更堅定！