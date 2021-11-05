美國國防部日前發布2021中國軍力報告，提到中國大陸迅速推動軍事現代化，設定2027年逼迫台灣談判，對此，行政院長蘇貞昌表示，中國武力確實愈來愈強，但正因他們不斷展現軍力、武力引來周邊國家緊張，未來他們對上的不只是台灣，而是世界上自由民主國家聯合起來的力量，「好戰者服上刑」，偷襲別國一開始以為會得逞，最後還是會失敗。

蘇貞昌今天繼續赴立院進行施政總質詢，國民黨立委溫玉霞、民眾黨立委張其祿都關注美國國防部發布的2021中國軍力報告。溫玉霞詢問，屆時若不按照對岸意思，是否引起雙方戰爭？國防部長邱國正說，我們有我們的考量，他不能逼迫任何國家，以非和平方法逼我們去做任何事情，這也是建軍備戰的目的，他要武力之前也要思考將付出多少代價、傷亡。

行政院長蘇貞昌答覆張其祿質詢時說，現代的戰爭確實無所不在，意圖侵略我國、占我領土者，一定無所不用其極，國人之所以不願被侵吞、統治，就是要把握自由民主、經濟成果。

蘇貞昌指出，中國的武力愈來愈強， 但正因為他們不斷展現軍力、武力，已引起周邊國家緊張，未來他們對上的不只是台灣，而是世界上自由民主國家聯合起來的力量，「好戰者服上刑，有時候偷襲別國，往往一開始以為會偷襲得逞，最後失敗，就是這樣」。