喬治克隆尼（George Clooney）2014年與人權律師艾默克隆尼（Amal Clooney）結婚，兩人在2017年迎來龍鳳胎亞歷山大與艾拉，喬治5日再度槓上他長年嗤之以鼻的英國八卦媒體《每日郵報》，發出公開信要求該報停止刊出他小孩的照片，「我是個公眾人物，已經接受破壞隱私的照片是我工作必須付出的一部分代價，但我們的孩子並沒有做出這樣的決定」。

克隆尼表示，他看到日前《每日郵報》刊出美國女演員比莉盧德（Billie Lourd）1歲小孩的照片後又撤下，因此要求該報不要再刊出他孩子的照片，尤其艾默人權律師的工作性質敏感，小孩面貌被曝光將引來危險，「我太太的工作需要指控告發如伊斯蘭國的恐怖組織」，他們雖然已經盡力維持家人的安全，但若任何刊物都可以公佈他小孩的照片，他們將無法保護家人。

他表示從未販售過自己小孩的照片，甚至連社群媒體上也不會讓孩子曝光，否則恐危及他們的生命安全，強調這絕非偏執的空穴來風，而是有現實代價的真實恐懼，克隆尼說：「我們希望你們會同意賣廣告的需求不該凌駕於保護無辜的孩童。」