台南市德蘭啟智中心工作人員（左三）至社區家園與服務對象討論安排休閒活動。（台南市德蘭啟智中心提供／劉秀芬台南傳真）

全國各地身障機構人員代表參加CRPD進階工作坊。（台南市德蘭啟智中心提供／劉秀芬台南傳真）

心智障礙青年跟一般成人一樣，長大了就需要有自立生活的規畫，台南市德蘭啟智中心為讓身障者自立與融合社區，長期辦理社區居住與生活服務，目前有4個社區家園，也支持5戶家庭於自宅居住、2位獨立居住者；服務對象小芳說，住在家裡會與阿公吵架，住在家園心情比較好，室友還會提醒吃藥。

德蘭啟智中心表示，台灣約9成的心智障礙成人是住在家裡，其餘主要是住在啟智機構中，以全日型機構為主，約1萬多人；2004年起政府開始發展社區居住方案，讓智能障礙者有較為正常化且更好的生活品質，然因推廣不易，目前方案數量不多，僅服務約500多人。

衛生福利部社會及家庭署為落實CRPD身心障礙權利公約第19條精神，今年以工作坊方式於北中南東各地培力身障機構提供社區居住服務，並且提升機構人員之專業知能，4日及5日於德蘭啟智中心辦理「我想去外面住！」CRPD進階工作坊，有50名來自台灣各地的身心障礙福利團體代表參加。

台灣社區居住與獨立生活聯盟理事長陳貞如表示，社區居住與生活服務各地推展遇到的困境各有不同，大城市人口密集區面臨的是租屋不易，鄉下地區要克服的是身心障礙者往來工作與住宿或出遊交通問題，德蘭17年長期提供社區居住與生活服務，各種實作經驗十分值得有意提供服務的機構參考。

住在社區家園的德蘭青年現場也分享心得，阿銘說，住在社區家園有專人輔導，可以享有自己的空間，可彈性安排作息，邀朋友來玩也沒問題。也有青年表示，家園裡有同伴不孤單，雖然跟家人住在一起很好，不過還是希望自己自主生活，晚上在自己的房間做自己想做的事，例如看書、滑手機，或只是單純放鬆休息。

德蘭目前除了有4個社區家園，也支持5戶家庭於自宅居住、2位獨立居住者，以及20多位服務對象，總計近50人在社區中生活。為了與社區和樂相處，新遷入家園時都會舉辦睦鄰茶會，生日慶祝活動也會邀鄰居參加，青年們進出社區也學會與鄰居打招呼交流，達到獨立生活又融入社區的雙重目的。