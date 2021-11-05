外資本月至今買超逾200億元，日盛MIT主流基金研究團隊指出，台股受惠美股持續上攻而同步上漲，本周五(5日)更順利站上半年線大關，短期內指數站上所有均線，有利台股維持偏多格局。11月開始上市櫃公司密集公布季報，加上10月營收將公布，配合近期仍有不少公司舉辦法說，在題材性的帶動下，預期市場熱度仍可望延續。此外，就投資價值而言，台股企業獲利大幅躍升，證交所公布大盤本益比僅14倍左右，為過去10年歷史區間下緣，建議投資人可趁股市低檔逢低布局。

日盛MIT主流基金研究團隊表示，美股上周歷經了超級財報周，從三大指數皆創歷史新高表現來看，美企總體獲利表現亮眼，市場對企業財報看法偏正面。台股方面，目前進入上市櫃公司將密集公布季報，展望11、12月，以半導體為主的電子產業仍受惠出貨旺季，半導體需求處於長期結構性上升循環，預期營收及獲利仍可維持高檔不墜。

觀察美股財報表現，截至11/4，87.8% S&P500企業公布財報，82.4%盈餘表現優於預期，多數企業持續交出亮眼的財測，科技股則上修至近四成增幅，表現穩健；而本周Fed主席鮑威爾提出維持高通膨為暫時性的說法，強調不應將縮減購債視為升息即將到來的訊號，而這也被市場認為本次Fed的立場仍偏鴿。企業財報佳，加上Fed續唱鴿調，激勵了美股續航動能，亦有助台股上攻力道。