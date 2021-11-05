林女的父母、弟弟被拘提到案，彰化檢方向彰化地院聲請將3人羈押禁見，最後僅林父才准收押，母弟均獲交保並限制住居。（資料照）

林女一家人昔日溫馨聚餐的幸福景象如今因涉入殘殺包養男的命案，已全然變調。（資料照）

彰化東螺溪水流屍命案，51歲張姓死者，每月至少10萬元至15萬元包養30歲林姓酒店女，檢警認為林女父母、弟弟皆為共犯，向彰化地院聲押禁見，4日羈押庭上四人均坦承確實合謀預謀殺人，彰化地院法官認定供詞一致，案情也交代詳細，而將坦承失手殺人的50歲林父收押，林母、林弟否認行兇，無串供、逃亡之虞，裁定各10萬元交保候傳並限制住居。

林女原本打扮中性帥氣，一頭短髮還有女性密友，去年10月去突然轉性變身嫵媚清純長髮女，還去做了微整形，下海當酒店女養家；檢警將林女一家4人均依殺人罪嫌法辦，羈押庭上，面對法官庭訊，四人均坦承犯行。

張男上月16日南下彰化找林女，並至林家過夜，全家開著BMW出遊，最後卻在29日被人發現成為東螺溪一具水流屍，全身被綁上重達40公斤空心磚；雙眼被黑色膠帶封死，頭腳遭綑綁、套上黑色塑膠袋，屍體早已腫脹難辨，死狀悽慘。檢警花費3天才透過指紋比對確認身分就是失蹤的張男，並將林女一家人陸續拘提到案。

51歲林父、49歲林母和24歲林弟面對檢警偵訊，林女、林父坦承殺人，母、弟則否認行凶；法官庭訊時，4人均改口坦承參與共謀殺害張男；林父供稱，林女常向家人抱怨，經常受到張男欺侮、性凌虐，家人心疼不捨，不忍她受委屈，曾一同討論計謀殺害。

羈押庭庭訊時，四人針對如何用繩索勒斃張男，並討論棄屍方式，也事先勘查路線，與殺害、棄屍地點等，縝密謀劃分工後，10月中旬林女即設局誘騙張男南下彰化，一家人還佯裝熱情友善歡迎他入住過夜，誰知一家人開心陪同林女與張男開車出遊，竟成了客死異鄉的最後旅途。

彰化地方法院庭長黃齡玉表示，羈押庭法官認為，林女等4人坦承犯行，眾人對犯案過程陳述一致，交代犯罪計畫詳細，而林母、林弟參與程度跟主謀犯罪相符，認為已無串供及湮滅證據之虞，因此予以10萬元交保，但限制住居。