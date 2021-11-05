對於大陸將蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等列為極少數「台獨」頑固分子，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區一事，立法院長游錫堃表示，「我的國際知名度好像又提升了不少，感覺光榮！」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（5日）發布「答記者問」表示，大陸方面依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

朱鳳蓮指出，一段時期以來，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣蔑大陸、謀「獨」言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

對此，立法院長游錫堃在臉書表示，「又上中國新華社新聞了，我的國際知名度好像又提升了不少，感覺光榮！謝謝朱鳳蓮小姐。不過，我沒有想再參選，以後請不必費心了！」