桃園市明年度的總預算5日送至市議會審議，歲入編列1276.6億元，歲出編列1412.6億元，歲入歲出差短136億元，下周起將各局處機關將一同聯席審查。

桃園於2014年底升格為直轄市，2015年歲出預算編列920.2億元，自此年年向上攀升，2022年歲出編列更高達1412.6億元。主計處長林世杰表示，桃園升格後人口快速成長，三心六線道路網等重大建設陸續開工，市府除向中央申請補助減輕財政負擔外，也持續開源節流，審慎籌編預算。

市府表示，明年度預算雖短絀136億元，但與今年相較之下已減少1億300萬元，連同債務還本500億元，須融資調度636億元，扣除舉新還舊債務後，實際舉債136億元，會積極爭取中央補助。

林世杰也分別點出歲出預算編列最多的前3名，更表示市長鄭文燦期許各局處善用有限預算，發揮最大的效益，照顧市民各項需求，

第1名為教育科學文化支出，編列553億820萬元，比重最高占39.15％；第2名是經濟發展支出，為推動重大基礎建設轉型，編列292億8418萬元，占20.73％；第3名為社福支出編列229億3472萬元，占16.24％。

桃園市議會國民黨團總召蘇家明表示，多數議員擔心明年為選舉年，活動會舉辦得太頻繁，導致預算一直提高，讓年輕人負債，希望市府不要再借錢，另一方面還是要向中央繼續反映補助款不足的問題，但初步討論後目前沒有刪減預算的共識。

桃園市議會民進黨團總召黃景熙則說，桃園近年人口成長快速，許多公共建設建置中，黨團會支持市府。