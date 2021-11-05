高雄市政府委託美和科技大學進行「左楠仁大石化工業區居民健康風險評估」出爐，研究發現，工業區的空氣中的懸浮微粒、有機性揮發物、重金屬等物較花蓮、高雄旗山都高，且污染物就是導致癌風險最大的甲醛、苯、乙醛及丁二烯等，高雄市楠梓區油人發展協會後勁勞宅自救會今天發表聲明，強調高雄煉油廠所造成的空污，確實造成區域內居民癌症與疾病傷害事實，為了高雄市民的健康及世界級半導體製造廠商員工健康，後勁勞宅自救會反對楠梓產業園區設置計畫。

後勁勞宅自救會在今天「楠梓產業園區設置計畫」環境影響公聽會，公布了只統計收集了一週的數據，65位後勁中油宿舍區居民死於癌症，數字會說話，每一個數字都是一條人命和一個家庭，高雄煉油廠這片土地真的毒很大。

自救指出，這片土地經過60年中油及台灣中油的蹂躪、踐踏、欺壓、侵害、侮辱而生病了，後勁舊部落及中油後勁勞宅宏毅社區居民經過60年的汙染毒害，致癌風險超過一般可承受風險的17-45倍；孩童更是一般的100倍以上，是不爭的事實及鐵證。後勁居民卑微的訴求，不過是有乾淨的空氣、水、土罷了！

自救會表示，「楠梓產業園區設置計畫」建設時程採公共工程與廠商廠房同步施工方式推動，請問產業園區公共工程、廠商廠房施工都要在高雄煉油廠汙染全區整治同時進行，公共工程及廠商廠房施工人員在週遭是重汙染環境工作，身體健康都不要照顧了嗎？

自救會指出，計畫環境現況調查計畫鄰近地區地下水水質補充調查成果，只有基地內、宏毅新村、國光新村、宏南新村四處，後勁、楠梓、大社、仁武地區汙染嚴重地區就不調查，避重就輕欺騙高雄市民，為了高雄市民的健康，為了世界級半導體製造廠商員工健康，後勁勞宅自救會反對楠梓產業園區設置計畫。