城隍爺作要保人的保單。全球人壽5日宣布，捐贈台北市政府弱勢家戶微型保單，被保險人逾5千人，捐贈保費逾百萬元，由於保單依法不能贈送，因此台北市政府委託財團法人台灣省城隍廟作要保單位，即成為這5千多人微型保單的要保人。

全球人壽總經理馬君碩5日代表捐贈微型保單給台北市府，由台北市市長柯文哲代表受贈並頒發感謝狀，亦顯示台北市府對此事的重視，全球人壽表示，過去是由旗下業務人員自發性推動微型保單，5日為首次與地方政府合作，推動較大規模的微型保單，亦是全球人壽單次承保最多人次的微型保單，未來全球人壽會持續、積極推動微型保單專案，並攜手業務員落實普惠金融、公平待客。

這次由台北省城煌廟作要保人的微型保單，投保險種為傷害險、保額30萬元，保單生效日為9月1日，若被保險人已有其他保險公司微型保額，將以法定上限50萬扣除同業保額，以不超過30萬元承保。

除捐贈微型保險外，全球人壽亦表示，為照顧經濟弱勢或特定身份族群，也推出個人微型傷害保險專案，主要推廣對象為具原住民身分、農民、漁民、低收入戶及領有殘障手冊的民眾，不分職業等級、採單一費率，簡易投保、免體檢，保障內容包含意外身故及因意外造成2至11級失能給付，以最高保額50萬元為例，一年保費僅330元。

全球人壽強調，希望藉由這類保費低廉但可提供基本保障的保單，讓全球人壽在社會安全與救助體系中，扮演重要角色。

一位積極推廣微型保單的全球人壽花蓮區業務員表示，微型保單內容簡單、保費便宜，有些保戶極具保險觀念、但經濟卻不優渥，便可利用一年期的微型保單建構最基本的保障，業務人員也會每年確認保戶是否續保的意願。

而這位業務員印象最深刻的是一位70歲老農夫的女兒，希望替老父親投保微型保單，讓家庭至少有基本的保障，投保後五年，老農夫因騎車摔落水溝，送醫後傷重不治，有微型保單的保障，讓老農夫最後一哩路能經濟無虞、留愛給家庭，後來老農夫的家人亦會積極向親友推薦微型保單。