台灣債市場搶手貨台電公司債，11月中旬將再公開上架3種不同期別、總額台幣127億元，其中的7年期公司債64億元額度，已取得櫃檯買賣中心綠色債券資格認可，發行利率0.48％；和過去兩期非綠債的發行利率相近。這是台電公司連續第3年在11月發行綠色債券，累積形成該公司的特有企業營運行為，也讓公開市場有所期待。

對於發行總額新台幣127億元的台電公司110年度第3期無擔保普通公司債，中華信評在台電公司長、短期信用評等twAAA、twA-1+，評等展望穩定下，授予此檔債券的債務發行信用評等等級為twAAA。

中華信評同時就台電公司的資本結構加以分析，截至2020年12月底，台電的資產負債表上約有新台幣1.1兆元的借款，且並無以資產擔保的借款。中華信評授予台電無擔保普通公司債的債務發行信用評等與台電的發行體信用評等，在相同等級，因為此筆債務發行為中華信評認定的「適格投資級受監管公用事業的無擔保借款」。