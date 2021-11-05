大里區大衛路1名機車騎士，被民眾發現倒臥在路旁，霧峰分局大里分駐所巡邏員警獲報迅速到場，發現是患有低血糖症的55歲曾姓男子，因為血糖過低，導致頭暈才連人帶車倒臥在路旁，員警立即去超商買糖果給曾男補充糖分，並護送他返家。

55歲的曾男患有低血糖症，日前傍晚6點多騎著重機車外出時，突然感覺頭暈，而無法控制機車，盡量降低車速後，連人帶車倒臥路旁，經路人報案，大里分駐所員警到場協助。

員警到場，了解原委後，原本要呼叫救護車到醫院救治，但曾男堅持不需要，只要補充糖分即可，員警見事故地點旁剛好有一間超商，便立即去買了糖果，給曾男補充糖分，讓他恢復血糖值，並目視檢查曾男無明顯外傷，且其住處才離事故地點1公里，為顧及其安全，於是開著巡邏車，載送曾男回家，並由另1名員警將他的機車一起騎回家，警察暖心舉動讓曾男家屬頻頻點頭稱謝。

霧峰分局長李建興表示，低血糖患者，患病時，若無立即處理服用含糖的食物，嚴重可能發生意識不清、抽筋或昏迷。很多糖尿病患者都知道，要經常監測空腹以及餐後2小時血糖，過高或過低都不行。經常出現低血糖的人，不要輕易長時間駕駛，任何持續出現低血糖症狀的駕駛員，都被認為不適合駕駛。外出時應隨身攜帶方糖、糖果、餅乾等，以備不時之需。