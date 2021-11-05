義守大學觀光餐旅學院餐旅管理學系來自馬來西亞的何美詩與林俊源，參加義大觀餐盃「台灣在地創意伴手禮」競賽，2人以外國人的角度設計伴手禮，選用台灣在地食材紅豆、芋頭和白豆沙製作餅乾，打造Take Me 「Bag」（帶我回家）的作品，將濃厚的台灣味融入創新元素，擄獲評審的味蕾，一舉奪冠。

馬來西亞籍的何美詩和林俊源，過去對台灣伴手禮多停留在鳳梨酥和茶葉的印象中，為了準備比賽，花時間認識台灣在地食材，驚豔著原來在台灣有那麼多食材可以多元發揮，經過多次調查和嘗試，最後決定選用紅豆、芋頭還有白豆沙做成餅乾的餡料，創作出Take Me 「Bag」（帶我回家）的伴手禮。

獲得冠軍伴手禮頭銜的Take Me「Bag」（帶我回家），從作品的取名就巧具創意，何美詩、林俊源說，從過去購買伴手禮的經驗發現，除了要有在地特色外，方便攜帶更加重要，因此特別把包裝設計成一體成型的手提盒裝形式，讓國外旅客購買伴手禮時，不會造成佔用行李空間的困擾。

Take Me「Bag」（帶我回家）由裡到外蘊藏著伴手禮的精髓，何美詩說，伴手禮是心意的傳達，因此以簡單設計為主；林俊源說，整個手工製作過程，最困難的就是甜度的調整，必需反覆練習調整內餡與外觀，需要非常大的耐心和毅力。

何美詩與林俊源都是餐旅系營運實務課程的主廚，他們很感謝學校在實務課程上的教學，讓他們可以將技巧運用在比賽當中，並以外國人身分打敗地主隊，榮獲冠軍。