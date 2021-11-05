許多美妝品牌會在耶誕節前夕推出節慶限量彩妝，近日NARS、植村秀、THREE、RMK發表最新一波耶誕限量新品，色選豐富，包裝精緻可愛，熱愛美妝的人一定要手刀收藏。

▍1.NARS耶誕限量解放狂想系列彩妝

NARS推出全新耶誕限量「解放狂想系列」彩妝，在拉開黑色緞帶的瞬間，從雙眼沿著兩頰蔓延至唇瓣，大膽狂熱，恣意玩色。「解放狂想16色眼彩盤」精選最適合年末狂歡光燦寶石色調，可輕抹可堆疊，打造神秘迷人的深邃電眼，每一直排都能完成不同眼妝。

NARS耶誕限量解放狂想系列彩妝。（邱映慈攝）

NARS解放狂想16色眼彩盤手部試色。（邱映慈攝）

「解放狂想惹火唇膏」推出精選2色「#AUGUSTINE時尚裸棕、#MONA桃木棕紅」，一抹撫平唇紋，綻放大膽濃郁的完美色澤。「解放狂想4色頰彩組」精選4大必收色「#TEMPTED裸膚蜜金、#ORGASM蜜桃香檳、#BEHAVE杏桃玫瑰、#LAGUNA性感暖銅」，再也不用苦苦等待補貨，斷貨色一次收齊。

MODEL示範NARS解放狂想惹火唇膏全新色#AUGUSTINE時尚裸棕。（邱映慈攝）

MODEL示範NARS解放狂想4色頰彩組。（邱映慈攝）

「小肌蛋」披上時尚桃紅外衣，一拍完美修飾膚色、瞬效隱形毛孔、乾燥細紋與眼下黑眼圈。最後也不能錯過「解放狂想經典刷具組」，柔軟刷毛搭配NARS 解放狂想系列大膽色彩，親貼肌膚加倍感受粉色狂想魅力！

NARS瞬效水凝光氣墊粉餅「小肌蛋」桃紅限量版。（邱映慈攝）

▍2.植村秀 X HELLO KITTY 聯名耶誕限量彩妝

今年植村秀的耶誕限量彩妝與HELLO KITTY合作，推出聯名彩妝系列，無色限唇膏、無色限唇釉、全能奇蹟金萃潔顏油、#55零刷痕粉底刷都換上限量HELLO KITTY包裝，另外還推出彩妝箱、迷你唇膏組，無論是植村秀或HELLO KITTY的鐵粉都必須手刀收藏。

MODEL示範植村秀無色限奶油緞光唇釉新色主打色「杏桃可樂達Apricot colada」。（邱映慈攝）

HELLO KITTY全能奇蹟金萃潔顏油擁有可愛又時尚的包裝，不只讓你清潔卸妝擁有好心情，還讓你一卸柔嫩，保濕不緊繃。（邱映慈攝）

最熱賣經典色號的迷你版無色限唇膏組，附上超可愛的化妝包，讓你帶出門也話題十足。（邱映慈攝）

MODEL示範無色限聚光豐潤脣膏新色主打色「薑汁調酒Ginger flash」。（邱映慈攝）

兼具美觀與實用性的HELLO KITTY限定版金色#55零刷痕粉底刷。（邱映慈攝）

超顯色閃耀的打亮效果就像在臉部套上IG濾鏡的光芒。柔和的玫瑰蜜桃色和奇幻獨角獸光澤，能呈現令人注目的打亮效果。（邱映慈攝）

▍3.THREE耶誕限定彩妝

THREE今年的耶誕限定彩妝以「神秘數字」為發想靈感，粉綠色的包裝印上幸運數字，將此刻你所需要的能量及魅力佇留於表情，推出幸運密碼彩妝組、限量魅光指彩，盡情享受各式配色的樂趣。

MODEL示範THREE幸運密碼彩妝組。（邱映慈攝）

做成口紅狀的3支迷你彩妝組。1支為水潤光澤感唇彩；1支可做為增添自然紅潤氣色的頰彩，亦可疊擦於眼部與唇部的多用色彩；1支為膏狀眼影。（邱映慈攝）

THREE幸運密碼彩妝組手部試色。（邱映慈攝）

▍4.RMK耶誕限定彩妝

RMK推出耶誕限定彩妝，「鏡光魅影眼彩盤」匯集霧光、爍光和亮燦3種不同質感的眼影，是一款綻放華麗色澤的6色眼彩盤。「鏡光魅影頰彩盤」一盤擁有頰彩、打亮色、修容色，細膩的粉體宛如肌膚原生的一部份輕柔服貼。

RMK耶誕限定彩妝。（邱映慈攝）

RMK鏡光魅影眼彩盤01Warm Luster手部試色。（邱映慈攝）

MODEL示範RMK鏡光魅影眼彩盤。（邱映慈攝）

「經典輕潤口紅」共有三個色選，塗抹的瞬間因唇部的溫度，能立即融化口紅中蘊含的油質配方，綻放水潤光澤感的同時擁有柔滑舒適的觸感，賦予雙唇柔軟豐潤的立體感。「鏡光魅影刷具組」嚴選抓粉力佳且觸感柔軟的百分百山羊毛毛，匯集3種携帶型尺寸，附上獨創的包款，是適合送給自己或作為送禮的最佳選擇。