衛福部次長石崇良今年6月間在立法院接受質詢時，指台灣疫情警戒升級，「萬華是主要破口」，引發爭議，還因此被告發散布疫情假消息。台北地檢署調查後，認為石只是在說明萬華疫情嚴重，並無散布假訊息犯意，5日處分不起訴。

台北市議員徐立信今年6月15日上午到台北地檢署控告衛福部次長石崇良散布假訊息。(本報資料照片)

國內疫情今年5月升3級警戒，石崇良6月11日在立院答詢時，表示根據確診個案數、地理分布等科學數據，發現這波疫情是從萬華地區擴散到其他地區，當時外界認為這是貼萬華地區的標籤，因而引發爭議。

台北市議員徐立信也對石崇良的言論感到不滿，6月15日赴台北地檢署控告石違反《傳染病防治法》，並要求石辭職下台。徐當時說，萬華疫情延燒，居民無力回天，心中也是千萬不願，卻遭各界不斷落井下石，連石崇良都獵巫「萬華是主要破口」。

徐立信強調，病毒基因定序後，已確定引發這波疫情的「英國變異株」並非發源於萬華，疫情中心指揮官陳時中也曾公開道歉，認為指稱病毒發源地是萬華，明顯與事實不符，公開認證石崇良所言不實，他無法容忍官員汙名化萬華，希望檢察官能還給萬華人一個公道。