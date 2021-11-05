「粧佛」和「神像修復」大師林新發，5日在鹿港鶴棲別墅工藝展覽館，展出19件神像藝術精品。（吳敏菁攝）

「粧佛」和「神像修復」大師林新發，5日在鹿港鶴棲別墅工藝展覽館，展出19件神像藝術精品。（吳敏菁攝）

「粧佛」和「神像修復」大師林新發今年得到彰化縣無形文化資產保存者的雙認證，神乎其技將遭火劫碳化南瑤宮「老六媽」神尊恢復慈悲面容，還受馬來西亞天絲總廟的跨海委託創作，作品得到馬國拿督收藏，5日在鹿港鶴棲別墅工藝展覽館，展出19件神像藝術精品。

縣長王惠美表示，鹿港鶴棲別墅修復後做為彰化工藝展覽館，延續歷史建築的生命，這次展出「阿發師」作品，有木雕原色、漆線工藝、安金箔彩繪，天上聖母鑾身的支架是軟身可以活動的，還有齊天大聖，採用泥金畫，以金子慢慢繪畫身上衣袍，讓人嘆賞。

林新發畢生心血都投入神像修復的技巧已經40多年，讓流傳千百年的宗教工藝不致凋零，不僅在社區大學講授「粧佛」工藝，也把一身好手藝，傳承給兒子宗漢，父子倆已共同完成多件神像作品，成為彰化藝壇佳話。

林新發說，拜師學藝開始是掃地，一掃三年，跟著恩師再學七年，基礎功是一步一步紮下，並介紹了這次展出邢府千歲，是安金箔加上彩繪，因是武將，身上漆線特別表示出戰甲，是泉州派雕刻中重要技藝，眼睛更是一筆筆繪畫而成，模擬真人眼睛來彩繪，看起來是活靈活現。

鹿港鎮長許志宏表示，神像打金箔需要很大的耐心，融入了師父的精氣神，所以粧佛本身是宗教，也是藝術，林新發讓臺灣宗教工藝作品站上了國際的舞臺。