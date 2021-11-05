銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)受惠於散熱材料需求強勁，今年前3季每股盈餘達10.02元，已賺進一個資本額，僅次於台光電(2383)，居銅箔基板廠亞軍，由於客戶訂單穩定，騰輝-KY預估，第4季營收可望維持第3季水準，全年獲利可望創下掛牌新高。

由於汽車LED頭燈滲透率提升，且消費性電子等一般銅箔基板材料需求旺盛，加上軍工航天材料訂單大幅增加及過往在鋁基板發展的布局今年出現具體成長，推升騰輝-KY前3季獲利亮眼，其中第3季合併營收20.5億元，年成長78.8%，單季合併毛利率31%，較去年同期增加1個百分點，單季稅後盈餘2.3億元，年增188.8%，單季每股盈餘為3.22元；累計前3季合併營業收入為57.68億元，年增59.14%，營業毛利為18.64億元，年增73.1%，合併毛利率為32.32%，年增2.6個百分點，營業淨利為9.45億元，年增1.29倍，稅後盈餘為7.08億元，年增1.36倍，每股盈餘為10.02元，已賺進一個資本額。

騰輝-KY表示，公司過去幾年在鋁基板布局今年出現具體成長，開始進入非照明的新能源領域應用，如：車載充電器、動力方向盤、電子引擎部分的渦輪增壓，以及大型工具機等領域，穩固了市場領先者的角色，並且掌握住了成果收割期，帶動整體業績成長。

雖然受汽車晶片荒及終端庫存調整，客戶拉貨力道減緩，但在新認證客戶訂單增加銷售下，騰輝-KY 10月合併營收為6.61億元，月增0.3%，年增82.8%，累計前10月合併營收64.3億元，較去年同期大幅成長61.3%。

騰輝-KY表示，車用晶片缺口緩解，且散熱材料仍為主要動能，配合各國新能源車積極推展趨勢，以及散熱基板已通過德國美國多個汽車零組件供應商核可，散熱材料業績進一步推升，再者，多層HDI製程的低損耗材料，應用在高階筆電上訂單量已逐步上揚，高階軍工、半導體、mini LED等材料多個新客戶產品送樣測試中，多角並行，未來三項動能放量將為業績注入新動能。