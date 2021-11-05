韓國男星朱智勳近年因影集《屍戰朝鮮》，讓他登上事業巔峰，完全超越當年出道時以電視劇《宮》皇太子李信的風潮，不久前更成為德國雜誌《MR ICON》封面首位韓國藝人；原是令人開心的好事，但韓媒透露朱智勳在受訪時，德國記者提問扯到「亞洲人都長一樣」非常無禮，朱智勳帥氣回應被讚爆。

39歲的朱智勳是韓國少數發生醜聞後，還能被觀眾接受甚至擁有高人氣；他在退伍後隨即就回歸戲劇圈，之後在電影《與神同行》中飾演主角之一解怨脈，和影集《屍戰朝鮮》主角王世子李蒼，讓他演藝事業登上顛峰，並在國際間開始受關注。

近期朱智勳和全智賢合作的電視劇《智異山》熱播中，他也被德國知名雜誌《MR ICON》邀請當封面人物，成為韓國第一個登上該雜誌的藝人；除了是封面人物外也特別進行專訪，從朱智勳成名作聊到近期作品，但德國記者卻突然無禮地詢問，「如果聽到有人說『亞洲人都長一樣』會受傷嗎？」相當有爭議的話題讓場面一度超尷尬。

不過，39歲的朱智勳出道多年，什麼大風大浪沒經歷過，面對德國記者的無禮提問反倒是幽默地回應，「在我們看來白人也都長一樣，只有布萊德彼特跟湯姆克魯斯長得不一樣吧」；朱智勳不失禮貌地回應還反諷對方，這段訪談被韓國網友瘋狂討論，大多數人都狂讚朱智勳帥氣反擊，更忍不住批評德國記者很沒水準。