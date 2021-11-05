由「教育部生醫產業與新農業人才培育計畫」累積成立的數十家創新創業團隊，5日宣布成立「創吶部落」，並評獎出前三名創業以來進展顯著的「2021創吶勇士」，由財團法人生化科技教育基金會贊助頒發出獎金。

第一名三萬獎金由捷絡生技奪得，其為第一家次世代3D數位病理檢測公司，協助癌症臨床醫師精準診斷以幫助病人精準治療，並獲得投資人肯定贏得最大的榮譽。

第二名二萬獎金由智耕創新獲得，智耕解決慢性腎臟病患者飲食困境，減輕患者及國家醫療的負擔，成功銷售海外市場; 第三名一萬獎金由艾滴科技和艾博生技抗體並列。艾滴將人工智慧系統導入傳統水產養殖產業，符合現代新農業典範，成功轉型。艾博則成功利用專利技術研發新型態的應用抗體，可應用於醫學檢驗及環境淨化。

計畫總主持人中興大學副校長楊長賢表示，8年前為執行「教育部生醫產業與新農業人才培育計畫」而舉辦「新農生醫創新創業競賽」，初衷是讓學生實務演練操作而設計。沒想到八年下來無心插柳柳成蔭，累積至今60餘家公司成立，超過二百位年輕新血投入創業行列，更為社會新世代創造就業機會，也已經形成國內一股既熱血又接地氣的創新創業能量！

計畫主持人清大生命科學院教授楊嘉鈴教授也表示，為建立永續共同學習、發展鏈結的社群，「創吶」創新創業校友聯誼會也同時邀請許多國內重量級輔導創新創業機構加入成為聯合辦社單位，希望為持續挹注團隊各種學習活動、資源與協助，在創新創業上，可以說是民間自發、動員，真正產、學資源鏈結。

「創吶部落」聯合辦社單位代表生化科技教育基金會董事、同時為中研院院士王惠鈞教授也致詞表示，八年以來，許多點點滴滴的美好記憶與經驗，未來將由「創吶部落」聯合辦社各單位延續。

「創吶部落」聯誼社表示，未來已經計畫每年將以四大主軸活動，包括「以會聚才」，各項活動課程或論壇 ;「以師育才」，業師下午茶、主題小聚等近距離接觸業師; 「以賽選才」，年度十大潛力生醫/生農創新創業指標評選; 「以資助才」，透過BD對接、投資合作引串技術、人才、投融等，透過各項學習活動持續協助創新創業團隊更加速產業化發展。