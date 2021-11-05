懸日美景，即將在南投市重現，根據中央氣象局懸日預報，從11月7日至9日一連3天傍晚，在無雲遮掩情況下，於南投市民族路（南陽路以西）可以欣賞懸日景象；由於防疫考量，南投市公所今年不封街，請民眾注意交通安全。

中央氣象局預測，南投市觀賞懸日最佳時間，分別是7日下午4點41分到5點1分、8日下午4點44分到5點4分、及9日下午4點47分到5點7分，最佳觀賞路段在南投市民族路（南陽路以西），往日落的八卦山方向，如果當天是好天氣，而且沒有雲層遮掩，就有機會看到奇特的懸日景象。

南投市公所提醒民眾，可參考中央氣象局公布的每日最佳觀賞時間，前往民族路附近看落日，懸日前後時間約20分鐘，雖然是夕陽餘暉，但是光線還是很強，而且看懸日是直視太陽，因此，最好佩戴深色太陽眼鏡保護眼睛。

南投市公所前年為便利民眾觀賞懸日景觀，曾經「封街觀懸日」，並請南投警分局派員管制車輛，讓民眾安心觀日。去年原已準備第2年舉辦封街觀懸日，但因天候不佳，烏雲籠罩遮蔽陽光，看不到懸日景觀；今年則因為疫情的關係，盡量避免大型戶外群聚，因此今年不行封街，明年再視疫情緩和等情況，規畫封街觀懸日活動。

懸日景觀出現時，總會吸引大批眾和攝影愛好者前往取景，而且多數人就站在角度最佳的道路中央；南投市公所提醒民眾，民族路車多危險，把握夕陽最美20分鐘的同時，也要注意交通秩序和自身的安全。