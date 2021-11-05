竹山鎮天梯經過封園整修後，將於11月7重新開園，並且委外經營；整修中的瑞龍瀑布，興建觀瀑平台及高空步道，預計明年1月底完工啟用。縣長林明溱表示，如果天梯園區的土地問題可以解決，希望引進地面纜車，讓遊客到天梯觀光更輕鬆。

縣議員游顥、蔡孟娥，5日在縣議會針對竹山鎮天梯、瑞龍瀑布重新開園提出質詢，為了解施工進度，府會人員將於8日赴瑞龍瀑布會勘，並於現場進行質詢。

竹山天梯橋身橫跨太極峽谷，全長136公尺，共有208階，兩端落差高達20公尺，不但是全台第1座階梯式吊橋，且園區步道來回約4公里，回程爬山挑戰度高，被許多人視為畏途。

林明溱表示，天梯園區如果不改造，遊客可能因為要爬山路，影響遊玩意願；他到澳洲藍山公園考察時，曾看到地面纜車，他認為那種纜車適合在天梯發展，遊客到天梯遊憩，回程時可以搭纜車，方便又可以賞景，如果天梯私有地可以取得，天梯園區就可以進行整體開發，並帶來更多遊客。

林明溱指出，他擔任立委時開始爭取瑞龍瀑布開發，就任縣長後繼續興建瑞龍瀑布觀光設施，縣府籌措5000多萬元，在園區內搭建高空步道，未來即使是身障人士都可以坐著輪椅，進到瑞龍瀑布園區遊玩。

縣府觀光處長陳志賢說，瑞龍瀑布改善工程包括打造寬49.5公尺的觀瀑平台、步道及廁所等設施，可以讓遊客感受瀑布的雄壯氣勢，園區芬多精、負離子含量極高；新建500多公尺的高空步道連結瑞龍吊橋，老人、小孩及身障人士都可以通行，很適合親子同遊。