時序入秋，武陵農場銀杏林逐漸換裝變色，遊客上山大飽眼福，預估美景將持續到月底。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

時序入秋，武陵農場銀杏林逐漸換裝變色，轉黃景緻讓遊客雀躍不已，白天有如置身北歐國度，晚上滿天星斗彷彿觸手可及。武陵農場表示，上百棵成林銀杏在台灣相當罕見，11月初農場主角銀杏快閃登場，正逐次進入最漂亮之際，預估將持續到月底。

武陵農場副場長胡發韜指出，銀杏成長緩慢，又稱為「公孫樹」，每年8、9月結出「白果」，樹身有公母之分，能從葉子形狀穿「褲」或穿「裙」分辨公母，銀杏植株生長緩慢，從種植到開花結果約是人類三代歲月，必須細心照顧，而銀杏需數10年甚至百年才能成林，被稱為植物界活化石，上百棵銀杏成林在台灣更是罕見。

武陵農場表示，從10月底到12月底是武陵賞楓、看銀杏以及落羽松和水杉變身秀上演季節，加上星空也美得十分夢幻。11月初的農場主角是銀杏林，銀杏已快閃登場，逐次進入是最漂亮的時候，預估持續到月底。

銀杏轉黃景緻讓遊客雀躍不已，白天有如置身北歐國度，晚上滿天星斗彷彿觸手可及。農場行政中心旁的銀杏最高大醒目，桃花莊後方銀杏林最著名，銀杏聚集在一起變黃變美，呈現「數大就是美」的風姿卓越，有遊客笑說「銀杏不遵守防疫規定群聚在一起，真是太犯規了！」

武陵農場指出，遊客唯有親臨造訪，徜徉在秋妝渲染的大地，漫步林間、呼吸自然生成的芬多精洗禮，才能真正領略武陵之美，歡迎識途老馬的遊客趕快安排假期，拿出最夯「5倍券」、「農遊券」、「國旅券」來一場「秋之饗宴」，好好犒賞自己和家人。