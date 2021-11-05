大雅區自來水管線老舊影響使用，立委楊瓊瓔、市議員吳顯森爭取汰換工程。（陳淑娥攝）

台中市大雅區自來水管線老舊影響使用，立委楊瓊瓔、市議員吳顯森爭取汰換工程，所需經費約4300萬元，包括員林、大雅、文雅、上雅等里，總長度達7500公尺，涉及用水戶數達800戶，預計明年1月完成發包，12月底可完工。

台水公司第四區管理處目前已辦理相關設計，預計將編列4300萬元預算，汰換長達7500公尺老舊管線，立委楊瓊瓔、市議員吳顯森等人5日前往現場聽取簡報。

楊瓊瓔指出，自來水管線老舊，除因滲漏直接導致珍貴水資源浪費外，因洩漏可能使管壓偏低，用戶取水困難，造成日常生活不便；此外，嚴重的破管更會因修復工程而停水，讓民眾不時遭遇缺水困擾。

市議員吳顯森服務處長吳呈賢指出，常接到住戶反映夜間盥洗時水壓不足，經了解是自來水主幹管管線老舊，水壓也不足，這次施工路段是大雅區住宅最密集的一段區域。大雅區長李修齊指出，管線汰換路段皆屬於雙向的交通要道，在進行管線汰換時，可能會造成交通黑暗期，希望水公司的交通維持計劃能將影響降至最小。

處長王亮中表示，汰換範圍包括大雅區雅環路2段與3段、中清路4段(雅環路至民生路)、民生路1段(雅環路2段至中清路)及周遭巷弄自來水老舊管線，總長度達7500公尺、涉及用水戶數約800戶，預計明年1月底完成發包，12月底可完工。

此次汰換工程除了將原有塑膠管線換新外，更將原100及200公厘管徑擴大為300公厘，管材選用更優質延性鑄鐵管，較塑膠管線使用年限更長，不僅可提升水壓，也較不易發生漏水情形。