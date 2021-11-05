「110學年台灣獎學金及華語文獎學金新生說明暨歡迎會」今(5)日線上舉行，6名外籍生分享在台求學經驗。甫取得清華大學碩士文憑的海地外籍生說，最喜歡到台東參加國際熱氣球嘉年華，因為看到熱氣球往上升時，感覺自己的夢想正在起飛。

受疫情影響，台華獎獎學金學生分享會首度線上舉行。來自海地的石天琳(Claire Dieula Belineda Pierre)，是外交部獎學金學生，她個性活潑，就學時喜歡參加學校舉辦的實地考察及課外活動。

論及在台灣求學過程，她表示，在台灣修習1年的華語後，平常到超市採購時可以用中文表達，覺得很有成就感。

石天琳特別提到，最喜歡到台東參加臺灣國際熱氣球嘉年華，因為看到熱氣球往上升時，感覺自己的夢想正在起飛。在台灣生活很有趣，有很多值得去探索的地方，並且人民很樂於助人，可以幫助像她一樣的外國人能融入台灣的生活。

來自立陶宛的教育部台灣獎學金受獎生裴婉如(Paula Sidagyte)，就讀屏東大學，很喜歡在台灣的生活。

裴婉如提到，來台學習一路上獲得許多單位的關懷及協助，倍感溫馨。課堂上老師有趣互動的教學方式，更提高她的學習效果以及華語文能力，可以應用在日常生活的對話。

另一位教育部台灣獎學金學生楊溢(Undraa Molomjamts)來自蒙古，剛從台灣大學畢業。她認為，台灣是最適合外國學生留學的地方，因為很安全便利，在台留學度過很多快樂時光，不僅在專業領域上有很大的進步，也學習到永恆的人生課程。

台灣獎學金及華語文獎學金計畫辦公室主持人李藍瑜則說，由教育部、外交部及科技部共同參與，廣徵具潛力的優秀外國學生來台求學，促進台灣與世界各地的交流。

李藍瑜也提到，台灣生活便利、社會民主、學費合理、友善人民，近年來已逐漸成為外國學生選擇留學的最佳選擇，歡迎各地學生可選擇赴台就學。