陸府生活美學教育基金會攜手畫話協會將行政大樓2樓與第一醫療大樓連接的走廊，打造「中榮藝廊」，希望能讓病友們也能感受到心靈紓壓的效果。（馮惠宜攝）

台中榮總與陸府生活美學教育基金會攜手，邀請畫話協會5日進駐白色巨塔舉辦慈善展覽，80幅畫作佈置在人來人往的連通走廊，讓醫院變身藝廊。

這項慈善展覽5日正式開幕，台中榮總院長陳適安及副院長傅雲慶、陸府建設董事執行長陳國欽、畫話協會創會理事長蔡啟海都親臨會場與致意。

今年適逢台中榮總創立39週年，更歷經五月以來台灣本土疫情高峰期，醫療體系進入抗疫高度緊戒狀態，台中榮總作為重症急救責任醫院，除負責地區照護救治，也配合中央調度收治雙北確診病患，醫者仁心也促成陸府生活美學教育基金會與畫話協會以藝術展覽向醫護致敬。

陳適安致詞時表示，感謝陸府生活美學教育基金會協助策展，將行政大樓2樓與第一醫療大樓連接的走廊，打造「中榮藝廊」，希望能讓病友們也能感受到心靈紓壓的效果。

陸府生活美學教育基金會表示，當此危難緊急之時，醫療人員身負民眾生命救護之責，堅守崗位，將自己與家人的健康暴露於風險之中，所承受的壓力與不安實在令人心疼。為感謝醫療團隊與疫情長期抗戰中的辛勞與無私付出，基金會攜手「畫話協會」，用藝術作品為醫護人員與醫療院所獻上感恩之情，展覽期間自即日起到明年2月6日止。

受邀參展的「畫話協會」以藝術育療研習課程讓身心障礙者能在創作之中，找回生命的成就，再次為自己開啟人生大門。本次共有80幅該協會身心障礙學會的畫作在台中榮總公共空間中展出，其中一幅「和平綠家園」畫作中的「和平鴿」意象，象徵白袍醫療人員守護人民的寓意，充滿感謝之意。