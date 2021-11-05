1981年於屏東取景拍攝的《女子學校》，5日在高齡75歲導演李美彌（左五）、片中演員周丹薇（左四）與屏東縣長潘孟安（右六）的見證下，重返主場景屏東女中播映。（謝佳潾攝）

1981年於屏東取景拍攝的《女子學校》，5日在高齡75歲導演李美彌、片中演員周丹薇與屏東縣長潘孟安的見證下，重返主場景屏東女中播映。（謝佳潾攝）

為《女子學校》遠從桃園回母校的徐珍（左）興奮道，拍片時她是高三生，雖聯考將至但都在追星，甚至還提供書包當道具；另名校友蘇翠仁（右）則拿出與演員的合照憶當年。（謝佳潾攝）

1981年於屏東取景拍攝的《女子學校》，40年後不僅數位修復成功，5日還在高齡75歲導演李美彌與片中演員周丹薇的見證下，回娘家般重返主場景屏東女中播映，同時也吸引許多當時參與其中的學生一同返校觀賞，重溫當年青春時。

《女子學校》雖有40年光景，但在李美彌的完善保存下，國家電影及視聽文化中心成功數位修復，並為此舉辦「回娘家特別放映會」，國家影視聽中心指出，該片導演從屏女畢業，主場景也在屏女，若也回到屏女放映，意義非凡。

國家視聽中心說，該片探討的性別、友情、愛情等議題，歷久彌新，而今隨著時空背景從保守轉向開放，值得再被看見、重新省思，同時也盼藉由回娘家，讓現在的小學妹看見當年母校樣貌，並與影片中的學姊產生現實生活中的連結。

對此企劃，李美彌很認同，她說，早年拍片辛苦，她時常自己籌畫、賣版權，當時影片在海外紅了，但政府仍不吭聲，直到現在終於受到重視，而今雖然年老，但一切都值得，因為她的電影不論經過多少年，所要探索的問題依舊存在，她要告訴女人，要懂得照顧自己，別欺騙、傷害別人。

回憶拍《女》過程，李美彌說，當時在屏東拍了16天，過程充滿溫暖，因為從校長到學生都是演員，他們沒訓練過卻演得逼真，除替她省下臨演費，也讓電影多了寫實感。

「恬妞背的書包是我的！」為《女》遠從桃園回母校的徐珍興奮道，拍片時她是高三生，雖聯考將至但都在追星，甚至還提供書包當道具；另名校友蘇翠仁則拿出與演員的合照憶當年。而一年級生賴昱圻說，她之前沒看過《女》，但對主題有興趣，看見片中學姊穿皮鞋、小白帽，覺得有趣。